نامعلوم چور شہری کے قیمتی کتے چرا کر لے گئے

  • سرگودھا
نامعلوم چور شہری کے قیمتی کتے چرا کر لے گئے

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)نامعلوم چور شہری کے قیمتی کتے چرا لے گئے ۔ جرمن شیفرڈ نسل کے دو کتے ، جن کی مالیت پانچ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے ، ڈیرے سے چرا کر فرار ہوگئے۔

پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔نواحی چک 77 جنوبی کے رہائشی محمد فرخ نواز نے پولیس کو بتایا کہ وہ گزشتہ روز اپنے ملازم کے ہمراہ ڈیرے سے باہر کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ اس دوران نامعلوم چور اس کے دو جرمن شیفرڈ کتے چرا لے گئے ۔ موقع کی تلاشی کے دوران تین نامعلوم چوروں کے نشانات ملے ہیں۔

 

