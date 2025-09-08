سیمنٹ انڈسٹری کی جانب سے جشنِ عید میلادالنبی ؐ منایا گیا
داودخیل (نمائندہ دنیا ) میپل لیف سیمنٹ انڈسٹری کی جانب سے جشنِ عید میلادالنبی ﷺ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔
اس موقع پر قرأت و نعت خوانی کے مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے ، جبکہ اسکندرآباد انتظامیہ کے ساتھ جلوس میں بھی شرکت کی گئی اور وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ہر سال کی طرح اس بار بھی میپل لیف سیمنٹ انڈسٹری اسکندرآباد داودخیل کی انتظامیہ نے جشن عید میلادالنبی ﷺ نہایت جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔