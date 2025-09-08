صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فضائیہ ہماری قومی خودداری کی محافظ ہے :صدر چیمبر آف کامرس

  • سرگودھا
پاک فضائیہ ہماری قومی خودداری کی محافظ ہے :صدر چیمبر آف کامرس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، خواجہ یاسر قیوم نے یوم فضائیہ پاکستان کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ۔۔۔

 پاکستان کی مسلح افواج بالخصوص پاک فضائیہ ہماری قومی خودداری، آزادی اور وقار کی حقیقی محافظ ہیں یہ ادارے نہ صرف ملک کے دفاع کی ضامن ہیں بلکہ پاکستانی قوم کی جرات، حوصلے اور قربانی کی زندہ مثال بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ۷ ستمبر کا دن ہمیں اْن بہادر جانبازوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مادرِ وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ناقابلِ تسخیر ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم

چودھری شافع کا ضلع گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر