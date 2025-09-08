پاک فضائیہ ہماری قومی خودداری کی محافظ ہے :صدر چیمبر آف کامرس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، خواجہ یاسر قیوم نے یوم فضائیہ پاکستان کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ۔۔۔
پاکستان کی مسلح افواج بالخصوص پاک فضائیہ ہماری قومی خودداری، آزادی اور وقار کی حقیقی محافظ ہیں یہ ادارے نہ صرف ملک کے دفاع کی ضامن ہیں بلکہ پاکستانی قوم کی جرات، حوصلے اور قربانی کی زندہ مثال بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ۷ ستمبر کا دن ہمیں اْن بہادر جانبازوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مادرِ وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ناقابلِ تسخیر ہے ۔