صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان و چین کے درمیان نئی اقتصادی راہداریاں خوش آئند فیصلہ :مرزا فضل الرحمن

  • سرگودھا
پاکستان و چین کے درمیان نئی اقتصادی راہداریاں خوش آئند فیصلہ :مرزا فضل الرحمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرزا فضل الرحمن، ایگزیکٹو ممبر محمد شفیق الرحمن، چیئرمین انجمن تاجران سرگودھا کینٹ انجینئر میاں حسان سعید اور صدر انجمن تاجران جواد خرم وڑائچ نے کہا ہے کہ۔۔۔

پاکستان اور چین کا پانچ نئی اقتصادی راہداریاں قائم کرنے کا فیصلہ ایک انقلابی قدم ہے جو دونوں ممالک کو معاشی طور پر مستحکم بنائے گا۔انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان 35 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری نہ صرف باہمی تجارت کو فروغ دے گی بلکہ علاقائی معیشت کے لیے بھی سودمند ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاشبہ پاکستان اور چین کے تجارتی تعلقات میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب سی پیک کی تکمیل کے بعد پاکستان خطے میں ایک بڑی معاشی قوت کے طور پر ابھرے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کی کارروائی، غیر قانونی تعمیرات مسمار

حضور ؐکی ولادت کا دن ایمان کا حصہ، یوسف رضا گیلانی

اکھنڈ بھارت کا خواب پورا نہیں ہوگا، جنرل (ر) زبیر محمود

محکمہ لا ئیو سٹاک کا ایکشن، غیر معیاری پیداوار پر فیڈ مل سیل

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 3500لٹر ناقص دودھ تلف

اسلام آباد، 5اشتہاریوں سمیت 30جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر