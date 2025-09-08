پاکستان و چین کے درمیان نئی اقتصادی راہداریاں خوش آئند فیصلہ :مرزا فضل الرحمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرزا فضل الرحمن، ایگزیکٹو ممبر محمد شفیق الرحمن، چیئرمین انجمن تاجران سرگودھا کینٹ انجینئر میاں حسان سعید اور صدر انجمن تاجران جواد خرم وڑائچ نے کہا ہے کہ۔۔۔
پاکستان اور چین کا پانچ نئی اقتصادی راہداریاں قائم کرنے کا فیصلہ ایک انقلابی قدم ہے جو دونوں ممالک کو معاشی طور پر مستحکم بنائے گا۔انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان 35 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری نہ صرف باہمی تجارت کو فروغ دے گی بلکہ علاقائی معیشت کے لیے بھی سودمند ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاشبہ پاکستان اور چین کے تجارتی تعلقات میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب سی پیک کی تکمیل کے بعد پاکستان خطے میں ایک بڑی معاشی قوت کے طور پر ابھرے گا۔