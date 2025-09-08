صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے :چودھری عدیل ارائیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاس و سماجی رہنما ئیو چودھری عدیل ارائیں نے کہا کہ آج بھی پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور عزم کر رہی ہے کہ۔۔۔

پاکستان کے غیور عوام ان عظیم شہداء وطن کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرینگے ۔شیخ نعیم طاہر نے کہا کہ قوم کا جذبہ حب الوطنی اور دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا عزم آج پہلے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے ۔پاکستان کے دفاع کو محفوظ بنانے کی جنگ لڑنے والے پاک فوج کے جانبازوں کے ساتھ قوم ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی تھے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گے ۔انہوں نے شہیداء وطن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لئے اﷲ الفردوس میں اعلی مقام کی دعا کروائی۔

 

