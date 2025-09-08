خوشاب:عید میلاد النبی کے جلوس جماعت اہلسنت کی تنظیموں کے قائدین کی شرکت
خوشاب(نمائندہ دُنیا)انجمن غلامان مصطفے ؐاور بزم علمائے اہلسنت کے زیر اہتمام ضلعی صدر مقام جوہر آباد سے نکالے جانیوالے مرکزی جلوس میلاد النبیؐ کے ایمان افروز مناظر ،جلوس کی قیادت جماعت اہلسنت کی دونوں بڑی تنظیموں کے قائدین، علما و مشائخ آئمہ مساجد اور دیگر مذہبی اکابرین نے کی۔۔۔
ہزاروں عاشقان رسولؐ کی شرکت ، جلوس شوگر ملز سے شروع ہوا اور12بلاک6بلاک سہگل چوک ، جہاز چوک اور کالج چوک سے ہوتا ہوا بازار میں انجمن غلامان مصطفے ؐ کے دفتر کے سامنے پہنچ کر ختم ہوا،جلوس کے راستوں کو خوبصورت آرائشی محرابوں، رنگ برنگی جھنڈیوں اور دیدیہ زیب پینافلیکسوں سے سجایا گیا تھا۔