صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب:عید میلاد النبی کے جلوس جماعت اہلسنت کی تنظیموں کے قائدین کی شرکت

  • سرگودھا
خوشاب:عید میلاد النبی کے جلوس جماعت اہلسنت کی تنظیموں کے قائدین کی شرکت

خوشاب(نمائندہ دُنیا)انجمن غلامان مصطفے ؐاور بزم علمائے اہلسنت کے زیر اہتمام ضلعی صدر مقام جوہر آباد سے نکالے جانیوالے مرکزی جلوس میلاد النبیؐ کے ایمان افروز مناظر ،جلوس کی قیادت جماعت اہلسنت کی دونوں بڑی تنظیموں کے قائدین، علما و مشائخ آئمہ مساجد اور دیگر مذہبی اکابرین نے کی۔۔۔

 ہزاروں عاشقان رسولؐ کی شرکت ، جلوس شوگر ملز سے شروع ہوا اور12بلاک6بلاک سہگل چوک ، جہاز چوک اور کالج چوک سے ہوتا ہوا بازار میں انجمن غلامان مصطفے ؐ کے دفتر کے سامنے پہنچ کر ختم ہوا،جلوس کے راستوں کو خوبصورت آرائشی محرابوں، رنگ برنگی جھنڈیوں اور دیدیہ زیب پینافلیکسوں سے سجایا گیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب، بارشیں، سبزیوں، پھلوں کے نرخ بے قابو

سیلاب متاثرین کے کیمپ میں عید میلادالنبی ؐ کی تقریب

سرکاری نرخوں پرروٹی ، آٹے کی فراہمی یقینی بنانیکی ہدایت

سیرتِ مصطفی ؐ کا پیغام اتحاد و اخوت اور خیر خواہی : طاہرالقادری

عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان ہی نجات کا ذریعہ :جماعت اسلامی

مریم اورنگزیب کی فتح پورآمد ، ملک احمد سے ماموں کے انتقال پرتعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر