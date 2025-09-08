بھاگٹانوالہ :مرکزی جلوس میلاد چوک سے شروع ڈگری کالج پر اختتام پذیر ہوا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)دنیا بھر کی طرح بھاگٹانوالہ میں بھی 1500 سالہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔
مرکزی جلوس انجمن طلبا اسلام کے زیر اہتمام میلاد چوک سے شروع ہوا جو روایتی راستوں سے گزرتا ہوا گورنمنٹ ایسوسی ایٹ بوائز ڈگری کالج پر اختتام پذیر ہوا، جہاں محفلِ میلاد منعقد کی گئی۔محفل میں نعت خواں حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے ۔ جلوس میں علاقہ بھر سے عاشقانِ رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔