صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ کے مختلف مقامات پر عید میلاد النبیؐ لے جلوس نکالے گئے

  • سرگودھا
فاروقہ کے مختلف مقامات پر عید میلاد النبیؐ لے جلوس نکالے گئے

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا )فاروقہ اور گردونواح میں نبی آخرالزمان ﷺ کا یومِ ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مساجد پر چراغاں کیا گیا اور مختلف مقامات پر جلوس نکالے گئے ۔اہل سنت کے زیر اہتمام جلوس مسجد مصطفیٰ سے پروفیسر ایوب سیالوی کی قیادت میں نکالا گیا۔

 شرکائے جلوس درود و سلام کا ورد کرتے رہے جبکہ پروفیسر ایوب سیالوی نے سیرتِ طیبہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ جلوس مین روڈ اور مین بازار سے گزرتا ہوا منگلا بستی پہنچا جہاں شرکاء میں نیاز تقسیم کی گئی۔ بعد ازاں نمازِ ظہر کی ادائیگی کے بعد جلوس پُرامن طور پر منتشر ہوگیا۔دعوتِ اسلامی کے زیر اہتمام بھی عید میلاد النبی ﷺ کا جلوس نکالا گیا جو بابری مسجد بھنڈر ٹاؤن سے شروع ہو کر وارڈ نمبر 3 میں مسجد فیضانِ مدینہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر پولیس اور اہل سنت کے رضاکار جلوس کے ہمراہ موجود رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں کی ناقص سکیورٹی ، عوام میں تشویش

پاک فوج کی قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ، کمشنر

واسا سیلاب متاثرہ افراد کو پانی کی فراہمی میں مصروف

چوک گھنٹہ گھر ،عید میلاد النبیؐ کا کیک کاٹنے کی تقریب

لیبر یونین کی جانب سے جشن عیدمیلادالنبیؐ کی تقریب

دھاندرہ میں عید میلاد النبیؐ پرتقریبات، جلوس نکالا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر