فاروقہ کے مختلف مقامات پر عید میلاد النبیؐ لے جلوس نکالے گئے
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا )فاروقہ اور گردونواح میں نبی آخرالزمان ﷺ کا یومِ ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مساجد پر چراغاں کیا گیا اور مختلف مقامات پر جلوس نکالے گئے ۔اہل سنت کے زیر اہتمام جلوس مسجد مصطفیٰ سے پروفیسر ایوب سیالوی کی قیادت میں نکالا گیا۔
شرکائے جلوس درود و سلام کا ورد کرتے رہے جبکہ پروفیسر ایوب سیالوی نے سیرتِ طیبہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ جلوس مین روڈ اور مین بازار سے گزرتا ہوا منگلا بستی پہنچا جہاں شرکاء میں نیاز تقسیم کی گئی۔ بعد ازاں نمازِ ظہر کی ادائیگی کے بعد جلوس پُرامن طور پر منتشر ہوگیا۔دعوتِ اسلامی کے زیر اہتمام بھی عید میلاد النبی ﷺ کا جلوس نکالا گیا جو بابری مسجد بھنڈر ٹاؤن سے شروع ہو کر وارڈ نمبر 3 میں مسجد فیضانِ مدینہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر پولیس اور اہل سنت کے رضاکار جلوس کے ہمراہ موجود رہے ۔