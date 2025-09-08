7 ستمبر یاد دلاتا ہے عقیدہ ختم نبوت دینِ اسلام کا بنیادی اور اٹل حصہ ہے ، مفتی عیسیٰ خان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مفتی عیسیٰ خان ہزاروی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے روڈ کارواں کے موقع پرکہا کہ7ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے۔۔۔
جب 1974ء میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عقیدہ ختمِ نبوت دینِ اسلام کا بنیادی اور اٹل حصہ ہے ، اور اس کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ نے ہر دور میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اس فیصلے نے پاکستان کی اسلامی شناخت کو مضبوط کیا اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک نظریاتی سنگِ میل چھوڑا۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے بیدار اور یکجا رہیں اور ہر فتنے کا علمی و قانونی سطح پر جواب دیں۔