پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے :شیخ نعیم طاہر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب سرگودھا کے سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کا دن شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔۔۔
اور رواں سال معرکہ حق سے امسال اس دن کو بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے اور اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔شیخ نعیم طاہر نے کہا کہ 6 ستمبر ہمیں ان عظیم جانبازوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو 1965 کی جنگ میں ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے مگر وطن کے دفاع پر آنچ نہیں آنے دی اور رواں سال پاک فوج نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر ثابت کیا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور دفاع وطن کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ۔