سیلاب اور زلزلے اﷲ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں وارننگ ہے :ملک اشرف برہان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہا ن نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم مکمل طور پر بے حس ہو چکے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر دوسرا مصیبت پہ ہے تو ہم پر یہ مصیبت نہیں آئے گی۔۔۔

 یہی المیہ پاکستان کی بربادی کا موجب بن رہا ہے اور ہمارا معاشرہ انتہائی گراوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے سیلاب اور زلزلے اﷲ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں وارننگ ہے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں اور بے ایمانی جھوٹ کرپشن کو ترک کر دیں وگرنہ اس طرح کے عذاب ہم پر آتے رہیں گے ہم سب کو مل کر پاکستان کی تشکیل اور اس کو قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق بنانے کے لیے منفی رویوں کو ترک کرنا ہوگا ۔

 

