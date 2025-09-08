جامع مسجد مدینہ کچہری روڈ میں میلاد مصطفیؐ پر کیک کا ٹا گیا
سرگودھا(بیورو رپورٹ)میلاد مصطفیؐ کی کیک کا ٹنے کی سالانہ تقریب جامع مسجد مدینہ کچہری روڈ میں شان و شوکت عقیدت اور محبت سے سفیر ختم نبوت ؐ علامہ ابو الخیر محمد اﷲ بحش سیالوی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔۔۔
جسمیں علمائے کرام مشائخ عظام اور شمع رسالت کے پروانوں نے بھر پور شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منتظم اعلی نے کہا کہ ایسی محفلوں سے دلی سکون ملتا ہے جو وقت ذکر مصطفی ؐکر کے گزر تا وہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوتا ہے اور جو بھی لوگ اس پاکیزہ محفل محفل کے انعقاد میں محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اﷲ پاک سب کودین کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے ۔