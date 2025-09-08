صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے میجر سرور شہید کی یادگار پر پھول چڑھائے

خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے یومِ دفاع کے موقع پر میجر سرور شہید کی یادگار پر پھول چڑھائے اور سرور شہید پارک میں مختلف اداروں کی جانب سے لگائی گئی دفاعی نمائش کا معائنہ کیا۔

ڈپٹی کمشنر نے سٹالز پر طلبہ کے تیار کردہ حربی آلات کے ماڈلز اور شہداء کی یادگاروں کا تفصیلی جائزہ لیا اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر وہ علوی ٹرسٹ کے تعاون سے سیرت النبیؐ کے موضوع پر لگائے گئے سٹال پر بھی گئیں جہاں مولانا محمد زبیر نے انہیں کتاب الرحیق المختوم کا تحفہ پیش کیا۔ فروہ عامر نے کہا کہ ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ مسلح افواج کے غازیوں اور شہیدوں کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

 

