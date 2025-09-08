صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں تشویشناک اضافہ

  • سرگودھا
سرگودھا میں طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں تشویشناک اضافہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موبائل انٹرنیٹ اور ٹی وی ڈراموں کے بڑھتے ہوئے رجحان، قوتِ برداشت میں کمی اور مالی تنگی کے باعث دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ باعثِ تشویش بن گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق ضلع بھر کی 186 یونین کونسلوں میں طلاق اور عدالتوں سے حاصل کی گئی (خلع) علیحدگی کے کیسز کی اوسط ماہانہ تعداد 850 سے تجاوز کر گئی ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں زیادہ تر کیسز پسند کی شادی اور کورٹ میرج کرنے والے جوڑوں کے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے اس رجحان پر قابو پانے کے لیے والدین اور بڑے بھی سنجیدہ نہیں، بلکہ اکثر والدین اپنی بچیوں کے ساتھ خود یونین کونسلوں میں جا کر مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں۔ اس عمل میں مرد بھی شریک ہیں جو شریکِ حیات کی چھوٹی سی غلطی کو نظرانداز کرنے کے بجائے علیحدگی تک جا پہنچتے ہیں اور اپنے بچوں کو بے راہ روی کا شکار بنا دیتے ہیں۔اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران ضلع بھر میں 7 ہزار 103 طلاقیں ہوئیں جن میں سے بیشتر یونین کونسلوں میں اندراج ہو چکا ہے ، جبکہ باقی کیسز کا عمل تاحال جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم

چودھری شافع کا ضلع گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر