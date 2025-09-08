سرگودھا میں طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں تشویشناک اضافہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موبائل انٹرنیٹ اور ٹی وی ڈراموں کے بڑھتے ہوئے رجحان، قوتِ برداشت میں کمی اور مالی تنگی کے باعث دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ باعثِ تشویش بن گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ضلع بھر کی 186 یونین کونسلوں میں طلاق اور عدالتوں سے حاصل کی گئی (خلع) علیحدگی کے کیسز کی اوسط ماہانہ تعداد 850 سے تجاوز کر گئی ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں زیادہ تر کیسز پسند کی شادی اور کورٹ میرج کرنے والے جوڑوں کے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے اس رجحان پر قابو پانے کے لیے والدین اور بڑے بھی سنجیدہ نہیں، بلکہ اکثر والدین اپنی بچیوں کے ساتھ خود یونین کونسلوں میں جا کر مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں۔ اس عمل میں مرد بھی شریک ہیں جو شریکِ حیات کی چھوٹی سی غلطی کو نظرانداز کرنے کے بجائے علیحدگی تک جا پہنچتے ہیں اور اپنے بچوں کو بے راہ روی کا شکار بنا دیتے ہیں۔اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران ضلع بھر میں 7 ہزار 103 طلاقیں ہوئیں جن میں سے بیشتر یونین کونسلوں میں اندراج ہو چکا ہے ، جبکہ باقی کیسز کا عمل تاحال جاری ہے ۔