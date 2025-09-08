کالاباغ :سیلاب کے بعد ذخیرہ اندوز متحرک ، اشیا مہنگی
کالاباغ (نمائندہ دنیا )کالاباغ اور تحصیل بھر میں روزمرہ اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جاری ہے۔ خاص طور پر گوشت، ٹماٹر، پیاز اور آلو کی قیمتوں نے عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہو کر گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔
بڑا گوشت 1200 سے 1500 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ مقامی منڈیوں میں ٹماٹر 280 سے 350 روپے فی کلو تک، پیاز 100 سے 120 روپے فی کلو اور آلو بھی 100 سے 120 روپے فی کلو تک دستیاب ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ آٹا 120 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے جبکہ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 3200 روپے تک پہنچ گیا ہے ، جس نے شہریوں کو مزید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ کی اشیا کے یہ بھاری ریٹس کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے ناقابلِ برداشت ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا اور سبزیوں کی بلند قیمتیں گھریلو چولہے ٹھنڈے کر رہی ہیں۔دکانداروں کا مؤقف ہے کہ سپلائی چین کے مسائل، موسمی اثرات اور ذخیرہ اندوزی نے صورتِ حال کو مزید خراب کیا ہے ۔ عوام نے اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضیٰ، ضلعی انتظامیہ اور پیرا فورس سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر منڈیوں میں چیکنگ کو سخت کیا جائے ، گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور پیرا فورس کے ذریعے من مانے داموں فروخت کرنے والے تاجروں کو قابو میں کیا جائے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اگر انتظامیہ نے بروقت ایکشن نہ لیا تو یہ بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے ۔ ماہرین کے مطابق حالیہ سیلاب اور موسمی غیر یقینی نے فصلوں اور سپلائی کو متاثر کیا ہے ، تاہم مؤثر حکومتی اقدامات، شفاف نرخ ناموں اور سخت نگرانی کے ذریعے ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے ۔