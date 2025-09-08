معرکۂ حق کی مناسبت سے ایئرفورس کی یادگار پر تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معروف سماجی کارکن اور سابق کوآرڈینیٹر منسٹر فار ہیومن رائٹس و مینارٹی آفیئرز آشر عدیل نے یومِ دفاع کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔
تقریب ’’معرکۂ حق‘‘ کی مناسبت سے پاکستان ایئرفورس کی یادگار پر منعقد ہوئی، جس کا مقصد پاک فوج سے یکجہتی اور ان کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنا تھا۔تقریب میں تحریک شناخت پاکستان کے پراجیکٹ ’’حیدران‘‘ کے مسیحی ساتھیوں سمیت مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے اور تقاریر کے ذریعے شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔مہمانِ خصوصی چیف ایگزیکٹیو کنٹونمنٹ بورڈ ارسلان حیدر ہاشمی تھے ، جو ممبر کینٹ بورڈ راجہ شہزاد اور وائس پریذیڈنٹ کینٹ بورڈ عمران گھمن کے ہمراہ شریک ہوئے ۔ دیگر معزز مہمانوں میں فادر ڈیوڈ جان، پاسٹر خرم شہزاد، پاسٹر ہارون فیض، پاسٹر ایڈورڈ ظفر اختر، پاسٹر سموئیل جاوید رندھاوا، پاسٹر جاوید اختر، پاسٹر فیلکس ارسلان، پاسٹر ندیم انجم، سابق ایم پی اے طاہر نوید چوہدری، پاکستان ایئرفورس ریٹائرڈ چیف وارنٹ آفیسر ایڈون گل اور سمیر لال شامل تھے ۔مقررین نے کہا کہ پاک فوج کی ملک کے لیے قربانیاں اور خدمات بے مثال ہیں۔ معرکۂ حق میں پاک فوج نے ثابت کیا کہ وہ دشمن کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ۔ عوام اور پاک فوج کے درمیان محبت کا رشتہ نہایت مضبوط ہے جو اس کی شاندار کارکردگی کا ثمر ہے۔