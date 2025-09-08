صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضبوط معیشت ہی مضبوط دفاع کی ضمانت ہے: یاسر قیوم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر سرگودھا چیمبر نے مزید کہا کہ ایک مضبوط معیشت ہی ایک مضبوط دفاع کی ضمانت ہے ، اور اسی مقصد کے لیے پاکستان کی کاروباری برادری پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔

صنعت و تجارت کے استحکام کے ذریعے ہم نہ صرف ملکی معیشت کو مستحکم بنا سکتے ہیں بلکہ قومی دفاع کو بھی مضبوط بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرگودھا چیمبر آف کامرس ہمیشہ قومی سلامتی اور ملکی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہیگا۔خواجہ یاسر قیوم نے کہا کہ شہداء اور غازی ہماری تاریخ کے حقیقی ہیروز ہیں اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یوم فضائیہ ہمیں یہ عہد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے ۔ انہوں نے پوری قوم پر زور دیا کہ وہ اتحاد، قربانی اور حب الوطنی کے جذبے کو اپنا شعار بنائے تاکہ پاکستان ہمیشہ ایک مضبوط، خودمختار اور عظیم ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرتا رہے ۔

 

