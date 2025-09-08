عید میلاد النبی ، سلانوالی میں جلوس ،لنگر تقسیم کیا گیا
سلانوالی (نمائندہ دنیا )جشنِ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ہر طرف محفلوں کا اہتمام کیا گیا جہاں درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں۔
سرکاری و نیم سرکاری اداروں کی عمارتوں سمیت گھروں، پلازوں اور دیگر نجی عمارات پر چراغاں اور بہترین لائٹنگ کی گئی۔ گلی گلی اور بازاروں میں یتیموں، مساکین اور غرباء میں لنگر تقسیم کیا گیا۔کمیٹی روڈ کے میلاد چوک سے صبح 10 بجے ایک بڑے مرکزی جلوس کا آغاز ہوا جس میں مرکزی انجمن عظمتِ مصطفیٰ اور ختمِ نبوت کے پروانوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ایم سی آفس کے باہر جلوس کے شرکاء کے لیے ایک بڑا استقبالیہ کیمپ لگایا گیا جہاں ایم سی کے چیف آفیسر چودھری عبدالرزاق گجر، انجینئر راجہ حسن محمود سمیت شہر کی اہم شخصیات موجود تھیں۔ جلوس کے پہنچنے پر شرکاء کا والہانہ استقبال کیا گیا، ہار پہنائے گئے اور گل پاشی کی گئی جبکہ شرکا میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر گرمی کی شدت کے باعث ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔جلوس میلاد چوک کمیٹی روڈ، ریلوے روڈ چوک، بلاک نمبر 3، ضیاء شہید روڈ اور مدنی چوک بلاک نمبر 4 سے ہوتا ہوا واپس میلاد چوک کمیٹی روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ ڈی ایس پی سرکل سلانوالی شاہد عنایت بھٹی اور ایس ایچ او رانا اسد اویس بھاری پولیس نفری کے ہمراہ جلوس کے دوران ڈیوٹی سرانجام دیتے رہے ۔