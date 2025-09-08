انٹرنیشنل ختم نبوت کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت و یوم دفاعِ ریلی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)انٹرنیشنل ختم نبوت کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت و یوم دفاعِ پاکستان ریلی کا انعقاد عثمانیہ مسجد کوٹ فرید سے ہوا جس میں صوبائی و مقامی قیادت نے شرکت کی۔
اس موقع پر صوبائی رہنما انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ قاری احمد علی ندیم، زونل خطیب قاری وقار احمد عثمانی، مفتی طاہر مسعود، پیر عبدالوحید ڈوگر، کلیم اللہ ربانی، مفتی محمد علی حیدر، حافظ محمد زکریا بن الیاس، مولانا عبدالروف ڈوگر، محمد گل شیر اور دیگر علما کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ، اور اس کے تحفظ کے لیے اگر جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو دریغ نہیں کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جہانوں کی حقیقی کامیابی کے لیے ہمیں سیرتِ طیبہ سے رہنمائی لینا ہوگی۔یومِ دفاعِ پاکستان کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر مقررین نے پاک فوج کو زبردست خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ 1965ء میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا مگر اسے منہ کی کھانی پڑی، ہماری مسلح افواج نے نئی تاریخ رقم کی اور ملک و قوم کو اقوامِ عالم میں سربلند کیا۔ پاک فضائیہ نے سرگودھا کو بھارتی طیاروں کا قبرستان بنا دیا جو ہمارے لیے باعثِ فخر ہے ۔مقررین نے کہا کہ 7 ستمبر بھی تاریخ کا روشن باب ہے جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور اس کے لیے علماکرام نے مثالی جدوجہد کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تحفظِ ناموسِ رسالت اور امتناع قادیانیت قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کیخلاف فوری اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے ۔