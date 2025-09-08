صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی: سینما روڈ اور قبرستان روڈ منصوبوں میں کرپشن

  • سرگودھا
سلانوالی: سینما روڈ اور قبرستان روڈ منصوبوں میں کرپشن

سلانوالی (نمائندہ دنیا )سلانوالی میں محکمہ ہائی وے سرگودھا کے کرپٹ افسروں کی کرپشن کا دھندہ عروج پر پہنچ گیا۔ دو ماہ قبل تعمیر کی گئی سڑکوں میں کروڑوں روپے کی کرپشن کے بعد اب سلانوالی سینما روڈ اور قبرستان روڈ کے منصوبوں میں بھی کرپشن کے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔

زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی خاطر نئی سڑکوں کی تعمیر میں پرانا اور ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے ۔ عوامی حلقوں نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان افسروں کو لگام نہ دی گئی تو عوام سڑکوں پر دما دم مست قلندر کریں گے ۔محکمہ ہائی وے سرگودھا کی نگرانی میں جولائی کے اوائل میں کروڑوں روپے کی لاگت سے سلانوالی فاروقہ روڈ (ریلوے روڈ پھاٹک تا چک نمبر 129 شمالی چوک) کارپٹ روڈ تعمیر کیا گیا جس میں ناقص مٹیریل استعمال کرکے قومی خزانے کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے باوجود ہائی وے سرگودھا کے کرپٹ افسران اور ٹھیکیدار کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔باوثوق ذرائع کے مطابق کرپٹ افسروں کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ اب سینما روڈ اور قبرستان روڈ پر جاری کارپٹ سڑکوں کے منصوبوں میں بھی بلا خوف و خطر پرانا میٹریل استعمال کیا جا رہا ہے ۔ اس صورتحال پر سلانوالی کی سول سوسائٹی کی اہم شخصیات نے حکومت پنجاب، کمشنر سرگودھا اور دیگر اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرپٹ افسروں اور ٹھیکیدار کیخلاف سخت کارروائی کریں بصورتِ دیگر سول سوسائٹی احتجاج پر مجبور ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کی کارروائی، غیر قانونی تعمیرات مسمار

حضور ؐکی ولادت کا دن ایمان کا حصہ، یوسف رضا گیلانی

اکھنڈ بھارت کا خواب پورا نہیں ہوگا، جنرل (ر) زبیر محمود

محکمہ لا ئیو سٹاک کا ایکشن، غیر معیاری پیداوار پر فیڈ مل سیل

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 3500لٹر ناقص دودھ تلف

اسلام آباد، 5اشتہاریوں سمیت 30جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر