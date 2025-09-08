سلانوالی: سینما روڈ اور قبرستان روڈ منصوبوں میں کرپشن
سلانوالی (نمائندہ دنیا )سلانوالی میں محکمہ ہائی وے سرگودھا کے کرپٹ افسروں کی کرپشن کا دھندہ عروج پر پہنچ گیا۔ دو ماہ قبل تعمیر کی گئی سڑکوں میں کروڑوں روپے کی کرپشن کے بعد اب سلانوالی سینما روڈ اور قبرستان روڈ کے منصوبوں میں بھی کرپشن کے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی خاطر نئی سڑکوں کی تعمیر میں پرانا اور ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے ۔ عوامی حلقوں نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان افسروں کو لگام نہ دی گئی تو عوام سڑکوں پر دما دم مست قلندر کریں گے ۔محکمہ ہائی وے سرگودھا کی نگرانی میں جولائی کے اوائل میں کروڑوں روپے کی لاگت سے سلانوالی فاروقہ روڈ (ریلوے روڈ پھاٹک تا چک نمبر 129 شمالی چوک) کارپٹ روڈ تعمیر کیا گیا جس میں ناقص مٹیریل استعمال کرکے قومی خزانے کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے باوجود ہائی وے سرگودھا کے کرپٹ افسران اور ٹھیکیدار کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔باوثوق ذرائع کے مطابق کرپٹ افسروں کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ اب سینما روڈ اور قبرستان روڈ پر جاری کارپٹ سڑکوں کے منصوبوں میں بھی بلا خوف و خطر پرانا میٹریل استعمال کیا جا رہا ہے ۔ اس صورتحال پر سلانوالی کی سول سوسائٹی کی اہم شخصیات نے حکومت پنجاب، کمشنر سرگودھا اور دیگر اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرپٹ افسروں اور ٹھیکیدار کیخلاف سخت کارروائی کریں بصورتِ دیگر سول سوسائٹی احتجاج پر مجبور ہوگی۔