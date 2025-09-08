قادیانیت کو ہمیشہ کیلئے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے :لیاقت بلوچ
خوشاب (نمائندہ دُنیا) جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے زیراہتمام جوہرآباد کے مقامی ہوٹل میں \"تحفظ ختم نبوت و امید نو\" کنونشن منعقد ہوا جس کے مہمان خصوصی مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ تھے ، جبکہ جماعت اسلامی پنجاب کے رہنما اقبال خان بھی شریک ہوئے ۔ اس موقع پر ضلعی عہدیداروں ، کار کنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا کہ فتنہ قادیانیت دراصل یہودیوں اور نصرانیوں کی چال ہے جس کا مقصد امت مسلمہ کو تقسیم کرنا ہے ، لیکن مسلمان اﷲ کے فرمان کے مطابق متحد ہیں اور قادیانیت کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے تاہم قادیانی قرآن و سنت کے باغی ہیں اور آئین پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔انہوں نے زور دیا کہ علمائے کرام اتحاد بین المسلمین کے تحت نئی نسل کو قادیانیت سے محفوظ رکھیں۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ پاکستانی قوم اور افواج نے ہمیشہ دلیرانہ کردار ادا کیا، آپریشن بنیان المرصوص اس کی مثال ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے ، صرف مخلص قیادت کی ضرورت ہے ۔اس موقع پر ضلعی امیر حافظ فدا الرحمان اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا جبکہ لیاقت بلوچ نے نئے ارکان سے حلف لیا۔ کنونشن میں سات لاکھ روپے کا چیک بھی نائب امیر کے حوالے کیا گیا۔