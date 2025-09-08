صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عقیدہ ختمِ نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری:حامد رضا چشتی

  • سرگودھا
عقیدہ ختمِ نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری:حامد رضا چشتی

خوشاب (نمائندہ دُنیا )بزم علمائے اہلسنت جوہرآباد کے صدر مولانا صاحبزادہ حامد رضا چشتی نے کہا ہے کہ سات ستمبر ہماری تاریخ کا وہ روشن اور تاریخ ساز دن ہے جب ہزاروں مسلمانوں نے عقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ کیلئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔۔۔

 طویل جدوجہد کے بعد پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں کامیابی حاصل کی۔جامع مسجد البتول جوہرآباد میں ایک روحانی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمان کی سب سے بڑی شناخت عقیدہ ختمِ نبوت ہے ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق تک احکامات پہنچانے کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اہل اسلام کے ہاں اسے عقیدہ ختمِ نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختمِ نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری، اس کے ایمان کا تقاضا اور آخرت میں شفاعتِ رسول ﷺ کا ذریعہ ہے ۔ یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے ۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے ، اور اگر یہ محفوظ نہیں تو دین بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر