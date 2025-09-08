عقیدہ ختمِ نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری:حامد رضا چشتی
خوشاب (نمائندہ دُنیا )بزم علمائے اہلسنت جوہرآباد کے صدر مولانا صاحبزادہ حامد رضا چشتی نے کہا ہے کہ سات ستمبر ہماری تاریخ کا وہ روشن اور تاریخ ساز دن ہے جب ہزاروں مسلمانوں نے عقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ کیلئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔۔۔
طویل جدوجہد کے بعد پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں کامیابی حاصل کی۔جامع مسجد البتول جوہرآباد میں ایک روحانی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمان کی سب سے بڑی شناخت عقیدہ ختمِ نبوت ہے ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق تک احکامات پہنچانے کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اہل اسلام کے ہاں اسے عقیدہ ختمِ نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختمِ نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری، اس کے ایمان کا تقاضا اور آخرت میں شفاعتِ رسول ﷺ کا ذریعہ ہے ۔ یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے ۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے ، اور اگر یہ محفوظ نہیں تو دین بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔