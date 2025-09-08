محمد عربیؐ کی سیرت و حیاتِ طیبہ ایک کامل نمونہ :مقررین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محسنِ انسانیت حضرت محمد عربیؐ کی سیرت و حیاتِ طیبہ ایک کامل نمونہ اور ابدی ضابطۂ اخلاق ہے، ان کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ ان پر عمل کر کے دین و دنیا میں کامیابی و فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔
یہ بات مقررین نے ایڈوائزر وفاقی ٹیکس محتسب چودھری خالد اقبال مسرت کی رہائش گاہ پر عید میلادالنبیؐ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں انتظامیہ، عدلیہ، آرمی، سرکاری افسران، وکلاء، ڈاکٹروں، تاجروں اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد شریک تھی۔تقریب سے میجر جنرل(ر) آئی ایس آئی چوہدری عارف وڑائچ، جسٹس آف لندن بیرسٹر سید رضی عباس، بریگیڈیئر چودھری زمان چیمہ، رائے ذوالفقار کھرل (سپیشل سیکرٹری وزیراعلیٰ پنجاب)، بریگیڈیئر آئی ایس آئی ضیاء سرور سندھو، ڈی آئی جی جیل خانہ جات چودھری سعید اﷲ گوندل، ایڈیشنل سیشن ججز عمران صفدر لک، ملک شیر عباس، ملک رمضان کھچی اور چودھری وقار منصور بریار، ممبر قومی اسمبلی ملک شفقت اعوان، مخدوم شہاب الدین، پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ احمد ندیم، پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین عابدی، علامہ سید صفدر رضا بخاری و دیگر نے خطاب کیا۔مقررین نے کہا کہ ہمیں اپنے قول و فعل، معمولات اور خواہشات کو رسول اللہؐ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا چاہیے ۔ پاکستان کی ترقی اور فلاح اسی میں ہے کہ ہم اسوۂ رسولؐ پر عمل پیرا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضورؐ سے محبت اسلام کی اصل روح ہے اور ہر مسلمان نبی کریمؐ سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری رکھتا ہے ۔تقریب میں کرنل محمد اصغر میکن، اسسٹنٹ کمشنر ملک محمد اشرف، اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ملک عاطف اعوان، ڈی ایس پی صدر چودھری قیصر گجر، سابق اے سی رانا غلام مصطفی، ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر فضل قادر، سابق اسسٹنٹ کمشنر چوہدری حق نواز رانجھا، ڈی ایس پی چودھری خاور وڑائچ سمیت دیگر افسر بھی شریک ہوئے ۔
معروف نعت خواں اطہر نوید کوثر، اظہر گوندل، قاری محمد اخلاق اور چودھری محمد جنید مدنی نے نبی کریمؐ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔