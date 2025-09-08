صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا پریس کلب میں عید میلادالنبیؐ کی پروقار تقریب کا انعقاد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا پریس کلب میں عید میلادالنبیؐ کے بابرکت موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز درود و سلام کی محفل سے ہوا، جہاں نبی اکرمؐ کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔

مقررین نے اپنے خطابات میں حضور اکرمؐ کی سیرتِ طیبہ اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل امت مسلمہ کی کامیابی اور نجات کی ضمانت ہے ۔ صدر پریس کلب عبدالحنان چوہدری، جنرل سیکرٹری شیخ محمد رضوان، جوائنٹ سیکرٹری رانا محمد عارف، زوار حسین کاظمی اور سلیمان معظم نے خطاب کیا۔اس موقع پر زوار حسین کاظمی، سلیمان معظم اور منیر تبسم نے درود و سلام کی محفل کا اہتمام کیا، جبکہ بارگاہ رسالتؐ میں سلامِ عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

