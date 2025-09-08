صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچا گورنا ریلیف کیمپ میں بچوں کیلئے میلادالنبیؐ کی تقریب

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی انتظامیہ سرگودھا کے زیرِ اہتمام کچا گورنا ریلیف کیمپ میں بچوں کے لیے میلادالنبیؐ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر بچوں کو سیرتِ طیبہؐ اور نبی کریمؐ کی اخلاقی تعلیمات سے آگاہ کیا گیا۔

تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی محمد اکمل، دیگر افسران اور متاثرہ خاندان بڑی تعداد میں شریک ہوئے ۔ میلاد کے اختتام پر بچوں اور شرکاء میں مٹھائیاں اور تحائف تقسیم کیے گئے ۔اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کچا گورنا کے متاثرہ خاندانوں کے لیے ریلیف اور بحالی کا عمل تیز کیا جا رہا ہے ۔ متاثرہ خاندانوں کو عارضی رہائش، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ جلد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کے لیے میلاد کا انعقاد ان کے حوصلے بلند کرنے اور ان میں مثبت جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ریلیف کیمپ میں موجود متاثرہ خاندانوں کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔متاثرہ خاندانوں نے میلاد کے انعقاد پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسے پروگرام متاثرہ بچوں کے لیے خوشی اور امید کا باعث بنتے ہیں۔

 

