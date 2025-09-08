یوم فضائیہ یاد دہانی کراتا ہے مادرِ وطن کی آزادی اور وقار سب سے بڑھ کر ہیں :شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا کہ یوم فضائیہ پاکستان دراصل ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ۔۔۔
مادرِ وطن کی آزادی اور وقار سب سے بڑھ کر ہیں اور قربانی دینے والے شہداء ہماری تاریخ کے وہ روشن ستارے ہیں جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ روشنی اور حوصلہ فراہم کرتے رہیں گے نوجوان نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار، علم اور محنت سے شہداء کی قربانیوں کا حق ادا کریں اور پاکستان کو دفاعی، اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے مزید مضبوط بنانے میں عملی کردار ادا کریں۔یہ دن ہمیں قومی اتحاد، ایثار، حب الوطنی اور قربانی کا درس دیتا ہے ۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنے جغرافیائی سرحدوں کی بلکہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی اسی جذبے سے کریں۔