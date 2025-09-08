7ستمبر 1974پاکستا ن کی تاریخ کا اہم دن تھا:تسنیم ا حمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)7ستمبر 1974پاکستا ن بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک عہدساز تاریخی د ن تھا قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں فرقوں کو غیر مسلم اقلیت قراردیا۔۔۔
اور آئین پاکستان میں باضابطہ طور پر اس کا مستقل اندراج کر ایا،ان خیالات کا اظہار سا بق وزیر مملکت و ڈویثرنل صدر پیپلزپارٹی تسنیم احمد قریشی ضلعی صدر ملک حامد نو ازاعوان ایڈوکیٹ تحصیل صدر سلانوا لی وسابق ٹکٹ ہو لڈر رائے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹری اطلاعات شیخ کامران شہزا د نے پیپلز سیکریٹ اقبال کالونی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کئی روز تک جاری طویل بحث اور جرح میں ملک کے تمام طبقات اور مقتدر ادا روں نے بھر پورحصہ لیا ۔