صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7ستمبر 1974پاکستا ن کی تاریخ کا اہم دن تھا:تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
7ستمبر 1974پاکستا ن کی تاریخ کا اہم دن تھا:تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)7ستمبر 1974پاکستا ن بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک عہدساز تاریخی د ن تھا قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں فرقوں کو غیر مسلم اقلیت قراردیا۔۔۔

 اور آئین پاکستان میں باضابطہ طور پر اس کا مستقل اندراج کر ایا،ان خیالات کا اظہار سا بق وزیر مملکت و ڈویثرنل صدر پیپلزپارٹی تسنیم احمد قریشی ضلعی صدر ملک حامد نو ازاعوان ایڈوکیٹ تحصیل صدر سلانوا لی وسابق ٹکٹ ہو لڈر رائے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹری اطلاعات شیخ کامران شہزا د نے پیپلز سیکریٹ اقبال کالونی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کئی روز تک جاری طویل بحث اور جرح میں ملک کے تمام طبقات اور مقتدر ادا روں نے بھر پورحصہ لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم

چودھری شافع کا ضلع گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر