پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم ، شہدائے اے پی ایس سکول میں کیمپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پی سی بی کی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم کے تحت ضلع سرگودھا میں سکول سطح پر بچوں کے ٹرائلرز کے لئے تشکیل کردہ خصوصی ٹیم نے گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس ہائی سکول میں خصوصی کیمپ لگایا۔۔۔
جس میں بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ، سلیکشن ٹیم میں سابق قومی کرکٹر نوید لطیف، ملک اسد بھی شامل تھے جنہوں نے بچوں کے ٹرائلز لئے ، سلیکشن ٹیم نے کیمپ کے انعقاد کیلئے بہترین انتظامات پر سکول پرنسپل سید احتشام الحق ہمدانی اور کپتان محمد ارشد کی کاوشوں کو سراہا، اس موقع پر سابق کرکٹ نوید لطیف اور ملک اسد کا کہنا تھا کہ پی سی بی کا ی پروگرام انتہائی قابل تحسین ہے ، جس کے ذریعے نہ صرف نچلی سطح سے کھلاڑیوں کو منتخب کیا جائے گا بلکہ اس سے نئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی ہو گی، بالخصوص سکول سطح کی کرکٹ کو فروغ ملے گا اور جس میں مزید بہتری آئے گی ،ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت ہر ضلع میں بچوں کے ٹرائلز کے ساتھ دس ٹیمیں تشکیل دے کر میچز کروائے جاتے ہیں جس کے بعد ضلع سطح پر منتخب ٹیم کو پنجاب کی سطح پر 36ٹیموں میں شامل کیا جائے گا، اور پنجاب سطح کی ٹیم کو برطانیہ کا دورہ کرواکر کھیل کا موقع دیا جائے گا۔