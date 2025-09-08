صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ تحفظ ختم نبو ت روڈ کارواں کا آغاز، ہزاروں افراد کی شرکت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ تحفظ ختم نبو ت روڈ کارواں کا آغاز لکڑ منڈی سے ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا نور محمد ہزاروی ، سرپرست مولانا مفتی محمد شاہد مسعود، قاری عبدالوحید، مولانا محمد خالد، مولانا ثناء اﷲ ایوبی، قاری محمد اکرم سراجی، مولانا عبدالرشید، پروفیسر محمد عاصم اشتیاق کا کہنا تھا کہ حضور اکرم ﷺکے زمانے سے آج تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جاسکتا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور مسلمانوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ قادیانیت ایک بدترین فتنہ ہے ،یہ اسلام اور نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت ہے ، یہ مسلمانوں کا حضور اکرم ﷺسے عظیم اور مضبوط رشتہ کاٹنے کی ایک گہری سازش آج کا نوجوان اور آئندہ پروان چڑھنے والی نسلیں اس فتنے سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ جبکہ قادیانیوں نے اپنا طریقہ کار بھی تبدیل کرلیا ہے وہ اپنے حقوق کا رونا رو کر گمراہی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا موجودہ دور کی صورتحال کو سامنے رکھ کر نئے سرے سے اپنی ترجیحات قائم کرنے اور مسلسل امت مسلمہ کو اس مسئلے سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے ۔ اس میں مرکزی کردار علماء اور مشائخ ہی ادا کرسکتے ہیں۔

 

