ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام جشنِ عید میلادالنبیؐ کی شاندار تقریبات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ سرگودھا کے زیرِ اہتمام نبی کریمؐ کے 1500ویں یومِ ولادت کے موقع پر جشنِ عید میلادالنبیؐ کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے۔
ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی سربراہی میں ضلع بھر میں جلوسوں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کرکے سکیورٹی اور مانیٹرنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ضلع بھر میں نکالے گئے جلوسوں میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جلوسوں کے راستوں پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سبیلیں لگائی گئیں اور شرکاء کے لیے ٹھنڈے مشروبات و مٹھائی تقسیم کی گئی، جس سے جشن کی رونقیں مزید بڑھ گئیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ماجد بن احمد مرکزی جلوس میں شریک رہے اور عوام کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز نے اپنی اپنی تحصیلوں میں جلوسوں میں شرکت کی۔ موبائل سبیلیں بھی عوام کی توجہ کا مرکز رہیں۔تمام محکمے فیلڈ میں متحرک رہے اور سیکیورٹی اداروں نے جلوسوں کی مکمل نگرانی یقینی بنائی۔ اسپتالوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، مریضوں کی عیادت کی گئی اور ان میں پھل تقسیم کیے گئے تاکہ وہ بھی اس بابرکت دن کی خوشیوں میں شریک ہوسکیں۔ شہر اور مضافات میں سرکاری و نجی عمارتوں پر خوبصورت چراغاں کیا گیا، جس نے جشن کو چار چاند لگا دئیے ۔دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل بھی تیز رفتاری سے جاری ہے ۔ متاثرہ خاندانوں کو دن کے تینوں وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی تمام محکمے پوری طرح سرگرم ہیں۔