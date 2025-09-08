کوٹ مومن :سیلاب متاثرین کیلئے قائم کیمپ جشن عید میلادالنبی ؐ
سرگودہا (سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب متاثرین کے لیے قائم ریلیف کیمپ میں عید میلادالنبی ﷺ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔
تقریب میں صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرتھ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی جبکہ ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم احمد بھی موجود تھے ۔پروگرام کا آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک سے ہوا جس کے بعد نعت رسول مقبول ﷺ پیش کی گئیں۔ تقریب میں سیلاب متاثرین اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ولادت باسعادت کے موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرتھ نے متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں اتحاد و یگانگت کا درس دیتا ہے ، ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں، خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔ پنجاب حکومت متاثرین کی مکمل بحالی تک متحرک نظر آئے گی اور کسی کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔اس موقع پر وزیر قانون نے متاثرین میں مٹھائی اور کھانا تقسیم کیا اور ریلیف کمیپس میں فراہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میڈیکل کیمپ کا دورہ بھی کیا اور ڈاکٹرز کی حاضری، ادویات کی دستیابی اور علاج کی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے صوبائی وزیر کو ریلیف سرگرمیوں اور متاثرین کے لیے جاری سہولیات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ ریلیف کیمپ میں صاف پانی، کھانا، رہائش، طبی سہولیات اور دیگر ضروری خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔تقریب میں ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، محکمہ صحت کے نمائندے اور سماجی کارکنان بھی شریک ہوئے ۔