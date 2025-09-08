صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

  • سرگودھا
کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آئندہ سیزن کے پیش نظر کھاد کی ممکنہ بلیک مارکیٹنگ کے خلاف متعلقہ شعبوں کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار ،سرویلنس ٹیم نے کریک ڈاؤن کی سفارشات صوبائی حکومت کو ارسال کر دیں۔۔۔

 ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مافیا نے آئندہ ماہ سے شروع ہونیوالے فصل ربی سیزن کے پیش نظر نہ صرف کھاد کی قیمت میں غیر قانونی اضافہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بلکہ معیار میں کمی کر کے کھاد فروخت کی جاتی رہی ، متعلقہ شعبے اکا دکا کاروائیاں کر کے سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں، جبکہ مانیٹرنگ میں صورتحال اس کے برعکس پائی گئی،جس پر حکومت نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کھاد ذخیرہ کرنیوالوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے اس ضمن میں ڈی جی زراعت کی جانب سے ضلعی افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر گوداموں میں ذخیرہ کی گئی ڈی اے پی کھاد کے نمونہ جات حاصل کر کے لیبارٹری کو بھجوا کر ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے جبکہ عملدرآمد کی ہفتہ وار رپورٹ ارسال کرنے کا بھی کہا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم

چودھری شافع کا ضلع گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر