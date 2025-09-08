کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آئندہ سیزن کے پیش نظر کھاد کی ممکنہ بلیک مارکیٹنگ کے خلاف متعلقہ شعبوں کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار ،سرویلنس ٹیم نے کریک ڈاؤن کی سفارشات صوبائی حکومت کو ارسال کر دیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مافیا نے آئندہ ماہ سے شروع ہونیوالے فصل ربی سیزن کے پیش نظر نہ صرف کھاد کی قیمت میں غیر قانونی اضافہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بلکہ معیار میں کمی کر کے کھاد فروخت کی جاتی رہی ، متعلقہ شعبے اکا دکا کاروائیاں کر کے سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں، جبکہ مانیٹرنگ میں صورتحال اس کے برعکس پائی گئی،جس پر حکومت نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کھاد ذخیرہ کرنیوالوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے اس ضمن میں ڈی جی زراعت کی جانب سے ضلعی افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر گوداموں میں ذخیرہ کی گئی ڈی اے پی کھاد کے نمونہ جات حاصل کر کے لیبارٹری کو بھجوا کر ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے جبکہ عملدرآمد کی ہفتہ وار رپورٹ ارسال کرنے کا بھی کہا گیا ہے ۔