صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں

  • سرگودھا
کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کروڑوں روپے مالیت کا اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا منصوبہ حکام بالا کے بار بار احکامات اور ڈیڈ لائنز کے باوجود فعال نہ ہو سکا، جبکہ ناقص میٹریل کے استعمال کی چھان بین بھی ابتدا ہی میں دب کر رہ گئی ہے۔

سابقہ ادوار میں نصب کی گئی سٹریٹ لائٹس کے ہینڈ اوور اور مرمت کے معاملات متعلقہ شعبوں کے مابین متنازعہ ہونے پر لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے 12 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ کارپوریشن کے سپرد کر دیا تھا اور فنڈز بھی منتقل کر دیے گئے ۔ تاہم مبینہ کمیشن کے معاملات اور محکموں کے باہمی تنازعات کے باعث منصوبہ سست روی کا شکار ہو کر تاحال نامکمل ہے ۔دورانِ تنصیب ہی سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کی شکایات اور اقربا پروری کے الزامات نے منصوبے کی میرٹ پالیسی کو بھی مشکوک بنا دیا ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے شروع ہونے والی تحقیقات ابتدا ہی میں ٹھپ ہو گئیں اور حکام خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔بیشتر علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کا نظام مفلوج ہونے سے صورتحال ابتر ہو رہی ہے ، شہریوں نے اربابِ اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب، بارشیں، سبزیوں، پھلوں کے نرخ بے قابو

سیلاب متاثرین کے کیمپ میں عید میلادالنبی ؐ کی تقریب

سرکاری نرخوں پرروٹی ، آٹے کی فراہمی یقینی بنانیکی ہدایت

سیرتِ مصطفی ؐ کا پیغام اتحاد و اخوت اور خیر خواہی : طاہرالقادری

عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان ہی نجات کا ذریعہ :جماعت اسلامی

مریم اورنگزیب کی فتح پورآمد ، ملک احمد سے ماموں کے انتقال پرتعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر