کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کروڑوں روپے مالیت کا اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا منصوبہ حکام بالا کے بار بار احکامات اور ڈیڈ لائنز کے باوجود فعال نہ ہو سکا، جبکہ ناقص میٹریل کے استعمال کی چھان بین بھی ابتدا ہی میں دب کر رہ گئی ہے۔
سابقہ ادوار میں نصب کی گئی سٹریٹ لائٹس کے ہینڈ اوور اور مرمت کے معاملات متعلقہ شعبوں کے مابین متنازعہ ہونے پر لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے 12 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ کارپوریشن کے سپرد کر دیا تھا اور فنڈز بھی منتقل کر دیے گئے ۔ تاہم مبینہ کمیشن کے معاملات اور محکموں کے باہمی تنازعات کے باعث منصوبہ سست روی کا شکار ہو کر تاحال نامکمل ہے ۔دورانِ تنصیب ہی سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کی شکایات اور اقربا پروری کے الزامات نے منصوبے کی میرٹ پالیسی کو بھی مشکوک بنا دیا ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے شروع ہونے والی تحقیقات ابتدا ہی میں ٹھپ ہو گئیں اور حکام خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔بیشتر علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کا نظام مفلوج ہونے سے صورتحال ابتر ہو رہی ہے ، شہریوں نے اربابِ اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔