پانی ،ڈرینج ٹیکس نادہندگان کیخلاف کریک ڈائون کی تیاریاں

  • سرگودھا
پانی ،ڈرینج ٹیکس نادہندگان کیخلاف کریک ڈائون کی تیاریاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے کروڑوں کے پینے کے پانی اور ڈرینج ٹیکس نادہندگان سے وصولی کیلئے کریک ڈاؤن کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں اس سلسلہ نا دہندگان کو نوٹس جاری کئے جائینگے ۔۔۔

ذرائع کے مطابق واسا نے پینے کے پانی اور ڈرینج ٹیکس کے بقایاجات کی وصولی بلدیہ سرگودھا کو خود کرنے کا کہا ہے واسا حکام کا کہنا کہ جب سے واسا بنی ہے اس وقت سے کرنٹ وصولی کی جائے گی۔ بقایاجات بلدیہ کے ہیں جو خود ریکوری کرے پینے کے پانی اور ڈرینج ٹیکس کے شہریوں کے ذمہ پانچ کروڑ سے زائد کے واجبات ہیں جنہیں نوٹس جاری کئے جارہے ہیں ۔

 

