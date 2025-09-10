موٹر وے سروس ایریاز میں اشیاء کی ڈبل قیمتیں وصول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موٹر وے سروس ایریاز میں اشیاء کی ڈبل قیمتیں وصول کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے نام پر ٹیکس بھی بلوں میں ڈال کر مسافروں سے بے دریغ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے ۔۔۔
، سرویلنس ٹیم کی جانب سے صوبائی حکام کو ارسال کردہ انسپکشن رپورٹ میں میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سرگودھا کی حدود میں واقع موٹر وے سروس ایریاز میں نہ صرف اشیائے خوردونوش کے دوگنا ریٹ وصول کئے جا رہے ہیں وہاں پنجاب ریونیوکی جانب سے 17فیصد سیلز اور دیگر ٹیکسوں کی وصولیاں کر کے ہڑپ کی جا رہی ہیں ، حکومت کے نام سے موصول ہونیوالے ٹیکس قومی خزانے میں جمع نہیں کروائے جا رہے ، جبکہ کاؤنٹرز یا نمایاں مقامات پر ہوٹل و شاپس مالکان نے نرخ نامے بھی آویزاں نہیں کررکھے اورمقرر کردہ سرکاری نرخ نامے کی کھلی خلاف ورزی کی جارہی ہے جہاں لاہور اور اسلام آباد سے آنے جانیوالی جملہ ٹریفک رکتی اور مسافر کھانا کھاتے اور دیگر اشیاء خریدتے ہیں ریسٹورنٹس کا عملہ مسافروں کو سرکاری ریٹ لسٹ دکھانے اور اس کے مطابق بل وصول کرنے سے گریز کرتا ہے اسی طرح ٹک شاپس پر مہنگی اشیاء فروخت کی جارہی ہیں ،رپورٹ میں ان سروس ایریاز میں سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی کرنیوالے ہوٹل مالکان اور ان کے عملہ کیخلاف سخت کاروائی کرکے مسافروں کا تحفظ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔