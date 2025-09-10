سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹھیکیدار کی ڈیلی ویجرز سے کٹوتیاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کے ٹھیکیدار نے حکومت کی جانب سے بجٹ میں ڈیلی ویجز ملازمین کے معاوضہ کے اعلان کو نظر انداز کرتے ہوئے معاوضہ بڑھانے کے۔۔۔
بجائے کٹوتی شروع کر دی ہے ان ملازمین کا کہنا ہے کہ چھٹی کے دنوں میں اور شام گئے تک کام لیا جارہا لیکن پھر بھی معاوضہ پورا نہیں دیا جارہا ہے یاد رہے کہ اس حوالے سے ڈائریکٹر عبدالرزاق ڈھلوں نے معاوضہ پورا دینے اور راشن الاؤنس دینے کا اعلان کیا تھا جس پر عملدرآمد نہیں ہوا،جس پر صورتحال گھمبیر ہونے لگی ہے ، اور ملازمین احتجاج کیلئے ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو گئے ہیں ۔