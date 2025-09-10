صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی شاہپور کی نااہلی ،سڑ کیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

  • سرگودھا
میونسپل کمیٹی شاہپور کی نااہلی ،سڑ کیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میونسپل کمیٹی شاہپور انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سڑ کیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بارش کے دنوں میں جیل روڈ فوارہ چوک روڈ تالاب کا منظر پیش کررہی ہے سڑکوں کی۔۔۔

 ناگفتہ بہ حالت کی وجہ سے عوام کو دشواری سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اہم سڑکوں کی تعمیر کی بجائے پچاس لاکھ روپے کلمہ چوک پر کلاک ٹاور اورلاری اڈا پر آئی لو یو شاہپور لکھنے پر خرچ کررہی ہے جبکہ بنیاد ی سہولیات کی فراہمی کیلئے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ، ارباب اختیا ر سے گزارش ہے کہ فوری نوٹس لیا جائے ۔ 

 

