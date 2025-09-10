سپیشل ایجوکیشن سکول کا ہیڈ ماسٹر ،خاکروب رشوت لیتے گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اینٹی کرپشن ٹیم نے سپیشل ایجوکیشن سکول کے ہیڈ ماسٹر اور خاکروب کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مذید تفتیش جاری ہے۔۔۔
،ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن سرگودھا ریجن کی ٹیم نے سپیشل ایجوکیشن سکول بھکر میں چھاپہ مار کرہیڈ ماسٹر محمد سعید اﷲ اور خاکروب کمال مسیح کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جنہوں نے سکیورٹی گارڈ کی بھرتی کے لیے سائل سے 80 ہزار روپے رشوت وصول کی تھی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے ۔