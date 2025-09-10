صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی جمعیت اہلحدیث کو منظم اور فعال بنانے کے لئے بھرپور کردار ادا کیا جائے ،سبطین شاہ نقوی

  • سرگودھا
مرکزی جمعیت اہلحدیث کو منظم اور فعال بنانے کے لئے بھرپور کردار ادا کیا جائے ،سبطین شاہ نقوی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کے وفد نے دورے کے دوسرے روز ضلع بھر کے علماء اور عہدیداران کے اجلاس میں بھائی چارے محبت اخوت اور باہمی اتحاد پر زور دیتے ہوئے۔۔۔

 کہا کہ جماعت کو منظم اور فعال بنانے کے لئے بھرپور کردار ادا کریں اس موقع پر ایڈیشنل ناظم مرکزی سید سبطین شاہ نقوی نے کہا کہ ضلع میں اہلحدیث قوت کے متحد ہو کر کام کرنے سے جمعیت کے پلیٹ فارم پر آئندہ الیکشن میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں بھائی چارے کو فروغ دے کر جماعت کے مشن پر کام کرتے ہوئے اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا جائے جس کے لئے ہم ہر سطح پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ 

 

