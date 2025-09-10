صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹمومن کے 23 دیہات میں کماد ،چاول اور تل کی فصل متاثر

  • سرگودھا
کوٹمومن کے 23 دیہات میں کماد ،چاول اور تل کی فصل متاثر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دریائے چناب میں حالیہ آنے والے سیلاب سے تحصیل کوٹ مومن کے 23 دیہات میں کھڑی کماد چاول اور تل کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے جبکہ کینو کے۔۔۔

 باغات کو نقصان اور جانوروں کے لئے چارے کی شدید قلت پیدا ہوگئی ہے جس سے جانوروں مرنے لگے ہیں،فارمرز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے اگرچہ اقدامات کئے جا رہے ہیں مگر یہ ناکافی ہیں، اور صرف فوٹو سیشن یا کوئی اعلی آفیسر آئے تو اس وقت چارہ فراہم کیا جاتاہے معمول کے مطابق چارہ کی قلت کے باعث مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، انہوں نے وزیر علی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

