ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے ہرشہری کردار ادا کرے ،ملک عرفان حیدر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ ما حو لیاتی تبدیلی سے پاکستا ن کو بہت ز یا د ہ نقصا ن ہو ر ہا ہے ا س سلسلہ میں جہاں حکو متی سطح پر۔۔۔
ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے اقدا ما ت کر نا ہو ں گے و ہا ں ہر شخص اس سلسلہ میں اپنا کر دا ر ادا کر ے ز یا د ہ سے ز یا د ہ پو د ے لگا ئے جا ئیں اور ان کی آ بیاری کی جا ئے پاکستا ن میں جنگلا ت کی شرح میں غیر معمولی کمی ہو ئی ہے در خت لگا نا جہاں معاشی فوا ئد کا با عث ہے و ہا ں درخت لگانا سنت بھی ہے ۔