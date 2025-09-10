صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے ہرشہری کردار ادا کرے ،ملک عرفان حیدر

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ ما حو لیاتی تبدیلی سے پاکستا ن کو بہت ز یا د ہ نقصا ن ہو ر ہا ہے ا س سلسلہ میں جہاں حکو متی سطح پر۔۔۔

 ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے اقدا ما ت کر نا ہو ں گے و ہا ں ہر شخص اس سلسلہ میں اپنا کر دا ر ادا کر ے ز یا د ہ سے ز یا د ہ پو د ے لگا ئے جا ئیں اور ان کی آ بیاری کی جا ئے پاکستا ن میں جنگلا ت کی شرح میں غیر معمولی کمی ہو ئی ہے در خت لگا نا جہاں معاشی فوا ئد کا با عث ہے و ہا ں درخت لگانا سنت بھی ہے ۔

 

