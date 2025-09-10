ڈاکٹر قیصر عباس کا سیلاب متاثرین کیلئے قائم ریلیف کیمپ کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر۔۔۔
، فیکلٹی ممبران، سٹاف اور طلبہ وطالبات نے دل کھول کر عطیات دیے ، جو سیلاب متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے ۔وائس چانسلر نے کیمپ میں رضاکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اوراُن کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام محض ریلیف سرگرمی نہیں بلکہ ایک اجتماعی اخلاقی ذمہ داری ہے ۔