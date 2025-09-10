صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خدمت مرکز کی سہولیات تمام تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر بھی فراہم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں خدمت مرکز کی سہولیات اب تمام تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر بھی فراہم کر دی گئیں۔۔۔

، اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں کی آسانی اور فوری سہولت کے پیشِ نظر یہ اقدام کیا گیا ہے تاکہ عوام کو پولیس خدمات کے لیے دور جانے کی ضرورت نہ پڑے ،اب تمام شہری اپنے متعلقہ تھانے کے فرنٹ ڈیسک سے ہی خدمت مرکز کی تمام سہولیات باآسانی حاصل کر سکیں گے ،جبکہ شہریوں نے اس اقدام کو سرگودھا پولیس کی جانب سے عوام دوست قدم قرار دیا ہے ۔ 

 

