سعود ی عر ب سمیت دوست ممالک کی امداد بھا ئی چا ر ے کی علا مت:ملک صداقت اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی پی پی کینٹ ملک صداقت اعوان نے کہا ہے کہ سعود ی عر ب سمیت دوست ممالک کی جا نب سے سیلا ب متاثر ین کیلئے امداد حقیقی بھا ئی چا ر ے کی علا مت ہے۔۔۔
ایر ا ن بنگلہ د یش اور دیگر بر ا در ممالک آز ما ئش کی ا س گھڑی میں پا کستا ن کے ساتھ ہیں اور متاثر ین کی ا مداد کیلئے عملی طور پر اقدا ما ت ا ٹھا ر ہے ہیں عوا م بھی ا س سلسلہ میں بڑھ چڑھ کر متاثرین کی ا مد اد کیلئے اپنا کر دار ادا کریں ز ند ہ قو مو ں کی زند گی میں ا یسے لمحے آتے ہی ر ہتے ہیں ۔