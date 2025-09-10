صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار نے سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کے ساتھ اہم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ خصوصی ملاقات میں چیئرمین نے کاروباری حلقوں کی مشکلات اور۔۔۔

 چیلنجز کو براہِ راست سنا اور ہر مسئلے کی فوری جانچ پڑتال کرنے کے ساتھ ساتھ ترجیحی بنیادوں پر حل یقینی بنانے کا واضح وعدہ کیا۔چیئرمین فیڈمک نے کہا کہ کاروباری برادری کے مسائل کاحل اور معاشی ترقی فیڈمک کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ اس موقع پر کاروباری حضرات کا کہنا تھا کہ چیئرمین فیڈمک کی اس پرعزم کاوش سے کاروباری ماحول بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔

 

