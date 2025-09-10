صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی کمپنی سے سرمایہ کا ر ی کے معا ہد ے ہر حوا لہ سے خوش آئند ہیں،شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
امریکی کمپنی سے سرمایہ کا ر ی کے معا ہد ے ہر حوا لہ سے خوش آئند ہیں،شیخ آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ سٹاک ما ر کیٹ میں بلند ی کا نیا ریکارڈ قائم ہو نا در حقیقت معیشت کی درست سمت کا عندیہ ہے ۔۔۔

امریکی کمپنی سے سرمایہ کا ر ی کے معا ہد ے ہر حوا لہ سے خوش آئند ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سو د کو 6فیصد تک لا ئے ا س کے علاو ہ ملکی و غیر ملکی سرمایہ کا روں کوسہو لیا ت د ی جا ئیں تا کہ پا کستا ن حقیقی معنوں میں سرمایہ کا ر ی کا مر کز بن سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ، صنعتکار پریشان

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو

ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ

مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر