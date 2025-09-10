امریکی کمپنی سے سرمایہ کا ر ی کے معا ہد ے ہر حوا لہ سے خوش آئند ہیں،شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ سٹاک ما ر کیٹ میں بلند ی کا نیا ریکارڈ قائم ہو نا در حقیقت معیشت کی درست سمت کا عندیہ ہے ۔۔۔
امریکی کمپنی سے سرمایہ کا ر ی کے معا ہد ے ہر حوا لہ سے خوش آئند ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سو د کو 6فیصد تک لا ئے ا س کے علاو ہ ملکی و غیر ملکی سرمایہ کا روں کوسہو لیا ت د ی جا ئیں تا کہ پا کستا ن حقیقی معنوں میں سرمایہ کا ر ی کا مر کز بن سکے ۔