صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طوفانی بارشیں،جناح اور چشمہ بیراج پر صورتحال تشویشناک

  • سرگودھا
طوفانی بارشیں،جناح اور چشمہ بیراج پر صورتحال تشویشناک

کندیاں (نمائندہ دنیا)حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جناح اور چشمہ بیراج پر صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق ندی نالوں میں طغیانی کے بعد دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ جناح بیراج کالاباغ پر پانی کی آمد 1,75,300 کیوسک جبکہ اخراج 1,68,200 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ اسی طرح چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 1,90,200 کیوسک اور اخراج 1,82,100 کیوسک نوٹ کیا گیا ہے ۔فلڈ کنٹرول روم چشمہ کے مطابق دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑھ کر 647 فٹ تک پہنچ چکی ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، جس پر انتظامیہ اور فلڈ کنٹرول عملہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ، صنعتکار پریشان

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو

ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ

مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر