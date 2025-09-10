طوفانی بارشیں،جناح اور چشمہ بیراج پر صورتحال تشویشناک
کندیاں (نمائندہ دنیا)حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جناح اور چشمہ بیراج پر صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ندی نالوں میں طغیانی کے بعد دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ جناح بیراج کالاباغ پر پانی کی آمد 1,75,300 کیوسک جبکہ اخراج 1,68,200 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ اسی طرح چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 1,90,200 کیوسک اور اخراج 1,82,100 کیوسک نوٹ کیا گیا ہے ۔فلڈ کنٹرول روم چشمہ کے مطابق دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑھ کر 647 فٹ تک پہنچ چکی ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، جس پر انتظامیہ اور فلڈ کنٹرول عملہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے ۔