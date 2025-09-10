تین مر لہ سکیم کی تما م گلیوں سے کوڑا کر کٹ اٹھانے کی ہدایت
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے میانوالی شہر کا دورہ کیا اورستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا۔تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے وتہ خیل چوک، پی اے ایف روڈ، غوث اعظم روڈ اور تلہ گنگ روڈ کادورہ کیا اور۔۔۔
صفائی ستھرائی کے نظام کا جائزہ لیا۔انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران وعملہ صفائی کو ہدایت کی پی اے ایف روڈ سے ملحقہ تین مر لہ سکیم کی تما م گلیوں سے کوڑا کر کٹ اٹھوا کر گلیوں کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنا یا جا ئے ۔انہوں نے کہا کہ جن گلیوں کے راستے میں بلڈنگز میٹریل پڑا ہوا ہے ان کے مالکا ن کو ہدایت کریں کہ وہ وہاں سے اپنا ملبہ اٹھوا کر گلیوں کو کلیئر کریں اور روڈ کے اطراف سے صفائی ستھرائی کو یقینی بنا یا جا ئے ۔انہوں نے غوث اعظم روڈ اور تلہ گنگ روڈ کے اطراف میں جھاڑیوں کا خاتمہ کر کے صفائی ستھرائی یقینی بنا نے کی بھی ہدایت کی۔انہوں نے سی او ایم سی اور محکمہ جنگلات کے عملہ کو سٹرکوں پر لگا ئے جا نیوالے نمائشی پودوں اور گراسی لائنز کی مناسب دیکھ بھال یقینی بنا نیکی ہدایت کی۔اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر میو نسپل کمیٹی سلما ن احمد لو ن، اسسٹنٹ کمشنر سلما ن قیوم شیخ، ڈسٹرکٹ منیجر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی غلا م مرتضیٰ، تحصیل منیجر اکرام الحق اور سی او میونسپل کمیٹی ملک ساجد محمود بھی مو جود تھے ۔