خوشاب کو سیلابی ریلوں سے بچانے کیلئے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں:چودھری عبدالمنان
خوشاب (نمائندہ دُنیا)خوشاب شہری اتحاد کے بانی رہنما اور ممتاز مائنز اونر چودھری عبدالمنان نے کہا ہے کہ تاریخی شہر خوشاب کو دریائے جہلم کے سیلابی ریلے سے محفوظ رکھنے کیلئے۔۔۔
ٹھوس اور مؤثر اقدامات کی اشد ضرورت ہے ۔ جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی دورِ حکومت میں اس شہر کو طغیانی سے بچانے کیلئے سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، جس کے باعث شہری ہر سال ناقابلِ تلافی نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب عوامی نمائندگان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کریں، لیکن بدقسمتی سے وہ صرف فوٹو سیشن اور نمود و نمائش تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔