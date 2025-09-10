صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب کو سیلابی ریلوں سے بچانے کیلئے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں:چودھری عبدالمنان

  • سرگودھا
خوشاب کو سیلابی ریلوں سے بچانے کیلئے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں:چودھری عبدالمنان

خوشاب (نمائندہ دُنیا)خوشاب شہری اتحاد کے بانی رہنما اور ممتاز مائنز اونر چودھری عبدالمنان نے کہا ہے کہ تاریخی شہر خوشاب کو دریائے جہلم کے سیلابی ریلے سے محفوظ رکھنے کیلئے۔۔۔

 ٹھوس اور مؤثر اقدامات کی اشد ضرورت ہے ۔ جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی دورِ حکومت میں اس شہر کو طغیانی سے بچانے کیلئے سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، جس کے باعث شہری ہر سال ناقابلِ تلافی نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب عوامی نمائندگان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کریں، لیکن بدقسمتی سے وہ صرف فوٹو سیشن اور نمود و نمائش تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر