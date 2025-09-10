بھیرہ پریس کلب کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری نوید جاوید گائے کی ٹکر سے جاں بحق
بھیرہ(نامہ نگار)بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چو دھری نوید جاوید پرنس اپنے ڈیرے پر گائے کی ٹکر سے چل بسے ، مرحوم اپنے بھائی کے ہمراہ مویشی فارم پر کام کر رہے تھے۔۔۔
کہ اچانک ایک گائے نے ٹکر مار دی جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ۔ان کی نمازِ جنازہ مقبرہ قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں سابق رکن پنجاب اسمبلی وسیم افضل چن، شاہین فاروقی، محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ، راجہ مجاہد علی خان بکھر ،وکلاء، صحافیوں، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔